Пошлина на экспорт нефти из России повысится с 1 июня на $13,3

Пошлина на экспорт нефти из России повысится на $13,3 с 1 июня 2018 года и составит $131,8, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сайт Минфина.

Средняя цена на нефть Urals с 15 апреля по 14 мая составила $71,87 за баррель, или $524,7 за тонну.

Льготная ставка пошлины на нефть для ряда месторождений Восточной Сибири, каспийских месторождений и Приразломного месторождения из-за новой формулы расчёта, введённой в рамках налогового манёвра в нефтяной отрасли, с 1 февраля 2015 года сохраняется на нулевом уровне.

Пошлина на высоковязкую нефть в июне вырастет до $21,7.

Ранее сообщалось, что цена на нефть марки Brent с поставкой в июле впервые с 25 ноября 2014 года превысила $79 за баррель.

Также аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что цены на нефть могут подняться до $100 за баррель. Об этом сообщала НСН.