Адыгея подписала соглашение о сотрудничестве с Рязанской областью
Это произошло в Майкопе, куда по приглашению Кумпилова с официальным визитом приехал губернатор области.
Среди основных направлений совместной деятельности — сельское хозяйство и развитие торгово-экономических отношений. Перспективным направлением заявлен туризм.
Как сообщили в пресс-службе главы Адыгеи, стороны договорились обмениваться технологиями, опытом, в том числе в организации инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса и в вопросах привлечения иностранного капитала.
Кроме того, планируется проведение совместных ярмарок, семинаров, обмен специалистами, расширение деловых связей между предприятиями.
Ранее сообщалось, что Адыгея заключила соглашение о сотрудничестве с Астраханской областью.
Также «Аргументы неделi» сообщали, что в мае в Узбекистане пройдут Дни Челябинской области.