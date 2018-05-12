Адыгея подписала соглашение о сотрудничестве с Рязанской областью

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Глава Адыгеи Мурат Кумпилов и губернатор Рязанской области Николай Любимов подписали соглашение о сотрудничестве, передаёт портал «Юга.ру».

Это произошло в Майкопе, куда по приглашению Кумпилова с официальным визитом приехал губернатор области.

Среди основных направлений совместной деятельности — сельское хозяйство и развитие торгово-экономических отношений. Перспективным направлением заявлен туризм.

Как сообщили в пресс-службе главы Адыгеи, стороны договорились обмениваться технологиями, опытом, в том числе в организации инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса и в вопросах привлечения иностранного капитала.

Кроме того, планируется проведение совместных ярмарок, семинаров, обмен специалистами, расширение деловых связей между предприятиями.

Ранее сообщалось, что Адыгея заключила соглашение о сотрудничестве с Астраханской областью.

Также «Аргументы неделi» сообщали, что в мае в Узбекистане пройдут Дни Челябинской области.

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