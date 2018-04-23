В мае в Узбекистане пройдут Дни Челябинской области

Дни Челябинской области будут проходить в Узбекистане с 15 по 19 мая, сообщают «Аргументы неделi».

В состав делегации войдут предприниматели, сотрудники региональных министерств, представители сфер здравоохранения, образования, туризма, культуры.

«На протяжении многих лет Узбекистан является надёжным внешнеэкономическим и важнейшим стратегическим партнёром Челябинской области», — сказал замглавы региона Руслан Гаттаров.

По его словам, проведение саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году в Челябинске даёт новый импульс развитию двусторонних отношений.

Ранее «Реальное время» сообщало, что президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с губернатором индийских штатов Андхра-Прадеш и Телангана Эккаду Сринивасаном Лакшми Нарасимханом.