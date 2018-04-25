Адыгея заключила соглашение о сотрудничестве с Астраханской областью

Адыгея и Астраханская область договорились об укреплении взаимоотношений, сообщают «Юга.ру».

Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве между кабмином республики и правительством области подписано в Майкопе 25 апреля.

Отдельно заключено соглашение о сотрудничестве между министерствами сельского хозяйства регионов.

«Мы входим в состав одного округа — ЮФО, при этом у Адыгеи и Астраханской области есть свои преимущества, свой опыт, которым мы можем обмениваться», — заявил глава республики Мурат Кумпилов.

Как рассказали в пресс-службе главы Адыгеи, астраханская сторона отметила высокий уровень развития института гражданского общества и стабильную общественно-политическую обстановку в республике.

Она также выразила интерес к увеличению поставок адыгейского сыра, молочной и другой пищевой продукции.

Ранее издание «Аргументы неделi» сообщало, что в мае в Узбекистане пройдут Дни Челябинской области.