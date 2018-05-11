ФАС получила ходатайство QIA о покупке акций «Роснефти»

Федеральная антимонопольная служба получила ходатайство Катарского суверенного фонда (QIA) о покупке акций «Роснефти».

«Поступило», — цитирует РИА Новости сообщение пресс-службы.

4 мая швейцарский нефтетрейдер Glencore и Катарский суверенный фонд уведомили китайскую компанию CEFC о расторжении соглашения по продаже 14,16% акций «Роснефти».

Также сообщалось, что пакет, который предназначался для продажи CEFC, получит QIA. В итоге фонд станет владельцем 18,93% акций «Роснефти».

Glencore будет владеть 0,57% акций российской компании.

Консорциум QIA и швейцарского сырьевого трейдера Glencore в 2016 году купил 19,5% акций «Роснефти» в ходе приватизационной сделки.