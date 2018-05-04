Консорциум Glencore и QIA уведомил китайскую CEFC об отмене сделки по продаже акций «Роснефти»

Швейцарский нефтетрейдер Glencore и Катарский суверенный фонд (QIA) уведомили китайскую компанию CEFC о расторжении соглашения по продаже 14,16% акций «Роснефти».

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз Glencore.

Отмечается, что участники консорциума, который был создан в декабре 2016 года для приобретения 19,5% акций «Роснефти», договорились о прекращении его существования.

В сообщении говорится, что пакет, который предназначался для продажи CEFC, получит QIA. В итоге фонд станет владельцем 18,93% акций «Роснефти».

Glencore сохранит 0,57-процентный пакет акций российской компании.

В сентябре 2017 года сообщалось, что швейцарский нефтетрейдер Glencore и Катарский суверенный фонд договорились с китайской CEFC о продаже 14,16% акций «Роснефти».