Силуанов прокомментировал предложение ввести отдельный налог для самозанятых граждан

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Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что предложение ввести налог на профессиональный доход для самозанятых граждан направлено на то, чтобы помочь им получить официальный статус, а не увеличить поступления в бюджет.
Силуанов прокомментировал предложение ввести отдельный налог для самозанятых граждан
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Об этом, как сообщает ТАСС, он сказал в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы не преследуем цель собрать какие-то дополнительные налоги. Мы хотим, чтобы те предприниматели, которые работают в том числе без регистрации, без уплаты налогов, без участия в формировании своих социальных прав, могли очень простым методом регистрироваться, платить налог и, по сути дела, выполнять все обязательства гражданина, который работает», — сказал Силуанов.

Ранее Минфин предложил ввести налог на профессиональный доход, который будут платить самозанятые граждане: репетиторы, няни, домработницы и другие люди, оказывающие частные услуги.

Подробнее о налоге для самозанятых — в материале RT.

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