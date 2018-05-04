Силуанов прокомментировал предложение ввести отдельный налог для самозанятых граждан

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что предложение ввести налог на профессиональный доход для самозанятых граждан направлено на то, чтобы помочь им получить официальный статус, а не увеличить поступления в бюджет.

Об этом, как сообщает ТАСС, он сказал в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы не преследуем цель собрать какие-то дополнительные налоги. Мы хотим, чтобы те предприниматели, которые работают в том числе без регистрации, без уплаты налогов, без участия в формировании своих социальных прав, могли очень простым методом регистрироваться, платить налог и, по сути дела, выполнять все обязательства гражданина, который работает», — сказал Силуанов.

Ранее Минфин предложил ввести налог на профессиональный доход, который будут платить самозанятые граждане: репетиторы, няни, домработницы и другие люди, оказывающие частные услуги.

Подробнее о налоге для самозанятых — в материале RT.