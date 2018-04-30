Эксперт назвал знаковым завершение «Газпромом» строительства первой нитки «Турецкого потока»

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал в беседе с RT завершение компанией «Газпром» строительства морской части первой нитки «Турецкого потока».

«Это действительно очень важная и знаковая вещь. «Газпром» показывает, что концепция поставки газа напрямую потребителю реализуется, это выгодно. Газоснабжение становится более надёжным. По первой нитке газ пойдёт непосредственно для Турции. Из России в Турцию газ идёт по двум маршрутам: напрямую по газопроводу «Голубой поток» через Чёрное море, а второй маршрут (это примерно 50%) идёт по территории Украины, потом Молдавия, Румыния, Болгария и через Балканы попадает в европейскую часть Турции. Этот объём предполагается перенаправить на первую нитку «Турецкого потока». Мощность составляет примерно 15,75 млрд кубических метров газа в год. По сути, с 2019 года (а может, и раньше) Турция будет снабжаться газом напрямую, без стран-транзитёров. Вполне возможно, что объёмы будут загружены уже даже в 2018 году, строительных работ осталось не так много», — отметил Юшков.

По словам эксперта, вторая нитка будет использоваться для транзита газа через Турцию европейским потребителям.

«Пока есть сложность с определением дальнейшего маршрута. Либо это будет (как написано в межправительственном соглашении России и Турции по строительству «Турецкого потока») маршрут из Турции в Грецию. Из Греции может пойти либо на север через Болгарию, Сербию в австрийский газовый хаб, либо в Италию. Этот вопрос обсуждается», — заключил Юшков.

Ранее в пресс-службе компании «Газпром» сообщили, что завершена глубоководная укладка морского участка первой нитки газопровода «Турецкий поток». Председатель правления компании Алексей Миллер отметил, что всего по двум ниткам построено уже 1161 км морского газопровода.