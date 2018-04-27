В «Газпроме» рассказали об уровне экспортной цены на газ в 2018 году

Заместитель председателя правления российской энергетической корпорации «Газпром» Александр Медведев рассказал, что средняя экспортная цена компании на газ в 2018 году сохранится на уровне $230 за 1 тыс. куб. м. Об этом сообщает ТАСС.

«Я вам могу сказать, какая (экспортная) цена сформировалась у нас в первом квартале. Она составила $232 и 4 цента. И с учётом того, что у нас и спотовые, и форвардные цены достаточно высоко стоят, я думаю, что прогноз на 2018 год будет в этом диапазоне — около $230 (за 1 тыс. куб. м)», — объяснил он.

Ранее Медведев заявил, что «Газпром» не исключает строительства «Северного потока — 3», если в ЕС подтвердят потребность в российском газе.

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с НСН оценил заявление компании «Газпром» о строительстве газопровода «Северный поток — 3».





