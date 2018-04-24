Эксперт прокомментировал заявление «Газпрома» о готовности построить «Северный поток — 3»

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Анастасия Румянцева
Директор Центра изучения мировых энергетических рынков Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин в разговоре с RT прокомментировал заявление «Газпрома», что компания не исключает строительства «Северного потока — 3», если в ЕС подтвердят потребность в российском газе.
Эксперт прокомментировал заявление «Газпрома» о готовности построить «Северный поток — 3»
  • © Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

«Возможности у России для того, чтобы поставлять газ и наращивать объёмы поставок в Европу на мощности даже ещё не одного «Северного потока», конечно, есть. Конкурентоспособность российского газа высокая, особенно после 2014 года, когда курс рубля сильно ослаб по отношению к доллару и евро, а затраты на добычу и транспортировку идут в рублях. Та цена, по которой Россия готова поставлять газ в Европу, те замыкающие затраты ниже, чем фактически любые альтернативные поставки того же сжиженного природного газа в различных регионах мира. Есть экономика и необходимая ресурсная база», — отметил Кулагин.

По его словам, пока «строительство «Северного потока — 2» не началось в части морской укладки, у сторон есть несколько лет, чтобы оценить рынок».

Ранее заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев заявил, что «Газпром» не исключает строительства «Северного потока — 3», если в ЕС подтвердят потребность в российском газе.

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