Эксперт прокомментировал заявление «Газпрома» о готовности построить «Северный поток — 3»

Директор Центра изучения мировых энергетических рынков Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин в разговоре с RT прокомментировал заявление «Газпрома», что компания не исключает строительства «Северного потока — 3», если в ЕС подтвердят потребность в российском газе.

«Возможности у России для того, чтобы поставлять газ и наращивать объёмы поставок в Европу на мощности даже ещё не одного «Северного потока», конечно, есть. Конкурентоспособность российского газа высокая, особенно после 2014 года, когда курс рубля сильно ослаб по отношению к доллару и евро, а затраты на добычу и транспортировку идут в рублях. Та цена, по которой Россия готова поставлять газ в Европу, те замыкающие затраты ниже, чем фактически любые альтернативные поставки того же сжиженного природного газа в различных регионах мира. Есть экономика и необходимая ресурсная база», — отметил Кулагин.

По его словам, пока «строительство «Северного потока — 2» не началось в части морской укладки, у сторон есть несколько лет, чтобы оценить рынок».

Ранее заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев заявил, что «Газпром» не исключает строительства «Северного потока — 3», если в ЕС подтвердят потребность в российском газе.