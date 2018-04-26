ЦБ отозвал лицензии у двух банков

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Банк России отозвал лицензии на осуществление банковских операций у махачкалинского банка «Эльбин» и московского банка «Новый Кредитный Союз». Об этом сообщается на сайте регулятора.
ЦБ отозвал лицензии у двух банков
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  • © Anton Belitsky

«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 26 апреля 2018 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации Акционерный коммерческий банк «Эльбин», — заявили в ЦБ. 

Также отмечается, что лицензия на осуществление банковских операций отозвана с 26 апреля у кредитной организации АКБ «Новый Кредитный Союз».

Ранее стало известно, что ЦБ отозвал лицензию у московского «Русского Торгового Банка».

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