ЦБ отозвал лицензию у банка «Логос»

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Банк России отозвал лицензию у московского банка «Логос».

Об этом сообщается на сайте регулятора.

Как отмечается, по величине активов «Логос» занимал 514-е место в банковской системе России.

По данным регулятора, в деятельности кредитной организации установлены неоднократные нарушения требований законодательства и нормативных актов ЦБ, связанные с неисполнением обязанностей по выявлению подлежащих обязательному контролю операций и своевременному направлению в контролирующие органы сведений по ним.

Также установлены факты осуществления валютно-обменных операций, не отражавшихся в отчётности.

ЦБ неоднократно применял в отношении банка меры надзорного реагирования.

Ранее стало известно, что Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка «Объединённый финансовый капитал».

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