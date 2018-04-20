ЦБ отозвал лицензию у банка «Логос»
Об этом сообщается на сайте регулятора.
Как отмечается, по величине активов «Логос» занимал 514-е место в банковской системе России.
По данным регулятора, в деятельности кредитной организации установлены неоднократные нарушения требований законодательства и нормативных актов ЦБ, связанные с неисполнением обязанностей по выявлению подлежащих обязательному контролю операций и своевременному направлению в контролирующие органы сведений по ним.
Также установлены факты осуществления валютно-обменных операций, не отражавшихся в отчётности.
ЦБ неоднократно применял в отношении банка меры надзорного реагирования.
Ранее стало известно, что Центробанк отозвал лицензию на осуществление банковских операций у московского банка «Объединённый финансовый капитал».