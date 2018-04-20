ЦБ отозвал лицензию у московского «Русского Торгового Банка»

Банк России отозвал лицензию на осуществление операций у московского «Русского Торгового Банка».

Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Банк России информирует о принятом решении об отзыве с 20 апреля 2018 года лицензии на осуществление банковских операций у кредитной организации «Коммерческий банк «Русский Торговый Банк», — говорится в сообщении.

Ранее ЦБ отозвал лицензию у банка «Логос».