Эксперт прокомментировал прогноз Банка России по росту зарплат бюджетников

Доцент факультета финансов и банковского дела РАНХиГС Сергей Хестанов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал прогноз Банка России по росту зарплат бюджетников.

«Приходится признавать, что факторов, способных негативно повлиять на прогноз Центробанка по росту зарплат, достаточно много», — заявил эксперт.

В частности, по его словам, во многих отраслях доходы компаний не растут прогнозируемыми регулятором темпами.

Вместе с тем, считает Хестанов, вероятность, что ожидания ЦБ оправдаются, есть, и основное условие — повышение выплат бюджетникам.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что в 2018 году кабмин на повышение зарплат бюджетников дополнительно выделит более 136 млрд рублей.