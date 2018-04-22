Эксперт поддержал решение России отказаться от участия в докапитализации Всемирного банка

Короткая ссылка
Марианна Чурсина
Руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов в интервью RT прокомментировал отказ России участвовать в докапитализации Всемирного банка (ВБ).
Эксперт поддержал решение России отказаться от участия в докапитализации Всемирного банка
  • Reuters

«Мы постепенно разворачиваемся от Вашингтонского консенсуса к поиску некой национально выгодной модели экономической стратегии. Всемирный банк, Международный валютный фонд (МВФ) и ВТО — структуры, которые всегда контролировались США и от которых в нынешних условиях России ждать добра нет никакого смысла. Чем дальше они будут от нас, тем лучше», — сказал он.

По словам Колташова, России подобный шаг даже принесёт пользу, поскольку те деньги, которые могли бы пойти на дополнительные средства для ВБ, останутся в России.

«МВФ и Всемирный банк — структуры, которые на политических условиях кредитуют страны. То есть выставляют не только финансовые требования, но и политические. Конечно, Россия не порывала отношения с этими структурами, но и старалась не подпускать слишком близко к себе, потому что их советы на самом деле не нужны. Они, как правило, приводят к ухудшению экономической ситуации и к обнищанию населения, развалу местных компаний», — подчеркнул эксперт.

Ранее в Министерстве финансов сообщили, что Россия отказалась участвовать в докапитализации ВБ из-за несогласия с новыми принципами его кредитной политики.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Финансы
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Агрегатор новостей 24СМИ
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных