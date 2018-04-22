Эксперт поддержал решение России отказаться от участия в докапитализации Всемирного банка

Руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов в интервью RT прокомментировал отказ России участвовать в докапитализации Всемирного банка (ВБ).

«Мы постепенно разворачиваемся от Вашингтонского консенсуса к поиску некой национально выгодной модели экономической стратегии. Всемирный банк, Международный валютный фонд (МВФ) и ВТО — структуры, которые всегда контролировались США и от которых в нынешних условиях России ждать добра нет никакого смысла. Чем дальше они будут от нас, тем лучше», — сказал он.

По словам Колташова, России подобный шаг даже принесёт пользу, поскольку те деньги, которые могли бы пойти на дополнительные средства для ВБ, останутся в России.

«МВФ и Всемирный банк — структуры, которые на политических условиях кредитуют страны. То есть выставляют не только финансовые требования, но и политические. Конечно, Россия не порывала отношения с этими структурами, но и старалась не подпускать слишком близко к себе, потому что их советы на самом деле не нужны. Они, как правило, приводят к ухудшению экономической ситуации и к обнищанию населения, развалу местных компаний», — подчеркнул эксперт.

Ранее в Министерстве финансов сообщили, что Россия отказалась участвовать в докапитализации ВБ из-за несогласия с новыми принципами его кредитной политики.