Россия отказалась от участия в докапитализации Всемирного банка

Россия отказалась участвовать в докапитализации Всемирного банка (ВБ), поскольку не согласна с новыми принципами его кредитной политики. Об этом заявил заместитель министра финансов Сергей Сторчак.

По его словам, из-за текущей политики организация может утратить финансовую устойчивость, передаёт РИА Новости.

Сторчак также указал на высокую вероятность того, что через несколько лет группа снова будет просить средства у акционеров.

«Логика основного акционера (США. — RT) очень простая: страна, которая держит международные резервы в казначейских бумагах США, уже не бедная, а вполне богатая и может фондироваться на рынках. И нечего ей идти занимать у него этот ресурс», — сказал он.

Он напомнил, что проекты в беднейших странах трудно назвать прибыльными, а Всемирный банк, как и любая другая кредитная организация, должен зарабатывать деньги.

«Он же должен каким-то образом по крайней мере себя содержать плюс иметь ресурсы, чтобы субсидировать процентную ставку для совсем бедных, которые не могут и близко подойти к рынку. В этом глубокое противоречие, которое заложено в этой реформе», — отметил Сторчак.

Он также добавил, что ВБ отказался от финансирования проектов в России.

«В этих условиях как мы можем агитировать руководство страны идти в парламент с бюджетом или с ратификацией, что мы присоединяемся к пополнению капитала?» — сказал он.

Ранее стало известно, что страны — члены ВБ приняли решение о докапитализации в размере $13 млрд.