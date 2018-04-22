Члены Всемирного банка приняли решение об увеличении его капитала

Страны — члены Всемирного банка решили пойти на докапитализацию в размере $13 млрд.

Об этом сообщается на сайте организации.

Уточняется, что $7,5 млрд перечислят Международному банку реконструкции и развития, остальные $5,5 млрд направят Международной финансовой корпорации.

«Ожидается, что совокупные финансовые средства группы Всемирного банка достигнут среднегодового объёма в размере почти $100 млрд в 2019—2030 годах», — указывается в заявлении.

Отмечается, что вместе с капитализацией будет проведена серия внутренних реформ в организации.

Ранее Международный валютный фонд (МВФ) заявил об обеспокоенности ростом протекционистских мер в различных странах.