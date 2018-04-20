В ЦБ заявили о росте цен на овощи «борщевого набора» в России

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Годовые темпы прироста цен на овощи «борщевого набора» в России составили в марте 15,7%, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на материалы Центробанка.

«В марте 2018 года отмечалось некоторое повышение инфляции как в годовом, так и в месячном выражении с исключением сезонности», — рассказали в ЦБ.

Там отметили, что главный вклад в увеличение инфляции внесло удорожание плодоовощной продукции, связанное с более ранним, чем в 2017 году, исчерпанием её запасов, а также корректировка тарифов на пассажирские железнодорожные перевозки.

Как добавили в Банке России, рост цен на плодоовощную продукцию происходил более быстрыми темпами, чем ожидал регулятор.

Ранее глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев прокомментировал текущий рост цен на бензин в России.

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