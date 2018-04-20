В ЦБ заявили о росте цен на овощи «борщевого набора» в России
«В марте 2018 года отмечалось некоторое повышение инфляции как в годовом, так и в месячном выражении с исключением сезонности», — рассказали в ЦБ.
Там отметили, что главный вклад в увеличение инфляции внесло удорожание плодоовощной продукции, связанное с более ранним, чем в 2017 году, исчерпанием её запасов, а также корректировка тарифов на пассажирские железнодорожные перевозки.
Как добавили в Банке России, рост цен на плодоовощную продукцию происходил более быстрыми темпами, чем ожидал регулятор.
Ранее глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев прокомментировал текущий рост цен на бензин в России.