Совфед одобрил пакет законов об амнистии капиталов

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Совет Федерации одобрил пакет из трёх законов о проведении в 2018–2019 годах второго этапа амнистии капитала.

Об этом сообщает РИА Новости.

Первый этап амнистии капитала прошёл с 1 июля 2015 года по 30 июня 2016 года. Тогда граждане могли задекларировать своё зарубежное имущество и компании и избежать налоговых претензий.

9 февраля Госдума приняла пакет законов об амнистии капиталов.

В конце декабря российский лидер Владимир Путин подписал закон, в котором содержатся нормы, направленные на освобождение граждан от земельного налога с участков до шести соток и списание их долгов по имущественным налогам.

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