Путин подписал закон о «налоговой амнистии» для граждан

Российский лидер Владимир Путин подписал закон, содержащий нормы, направленные на освобождение граждан от земельного налога с участков до шести соток и списание их долгов по имущественным налогам.

Об этом свидетельствует документ, опубликованный на портале правовой информации.

26 декабря Совет Федерации одобрил закон, согласно которому физлицам будет списана задолженность по имущественным налогам на 1 января 2015 года.

Данный закон направлен на реализацию инициатив Путина об освобождении граждан от земельного налога с участков до шести соток и о списании долгов по имущественным налогам.

Подробнее — в материале RT.