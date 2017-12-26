Совфед одобрил закон о списании долгов физлиц по налогам

Совет Федерации одобрил закон, согласно которому физическим лицам будет списана задолженность по имущественным налогам на 1 января 2015 года.

Об этом сообщает РИА Новости.

Данный закон направлен на реализацию инициатив президента России Владимира Путина об освобождении граждан от земельного налога с участков до шести соток и о списании долгов по имущественным налогам.

Кроме того, он предусматривает списание недоимки по налогам индивидуальным предпринимателям и задолженности по пеням на неё, образовавшейся на 1 января 2015 года.

21 декабря закон был принят Госдумой. Директор Института проблем глобализации Михаил Делягин в беседе с НСН прокомментировал инициативу.