В Исландии может возникнуть дефицит электроэнергии из-за майнинга криптовалют

Представитель энергетической компании HS Orka Иоганн Снорри Сигурбергссон заявил, что в Исландии наблюдается экспоненциальный рост потребления электричества из-за майнинга криптовалют, в частности биткоина. По его словам, это может привести к дефициту электроэнергии в стране.

Об этом сообщает BBC.

Как отметил Сигурбергссон, уже в этом году потребление электричества центрами майнинга биткоинов, скорее всего, превысит потребление энергии всем населением страны.

«Если все эти проекты будут реализованы, у нас не хватит электроэнергии», — сказал он, подчеркнув, что множество потенциальных клиентов заинтересованы в открытии новых центров обработки данных, которые могут использоваться для майнинга.

Сигурбергссон добавил, что в этом году таким центрам понадобится 840 гигаватт электроэнергии для своей деятельности, в то время как всё население страны использует примерно 700 гигаватт электроэнергии в год.

Телекомпания напоминает, что почти 100% электроэнергии Исландии поступает из возобновляемых источников.

Ранее блокчейн-консультант и исследователь криптовалют Денис Смирнов в беседе с НСН рассказал о ситуации с биткоинами.