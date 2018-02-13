В Исландии может возникнуть дефицит электроэнергии из-за майнинга криптовалют
Об этом сообщает BBC.
Как отметил Сигурбергссон, уже в этом году потребление электричества центрами майнинга биткоинов, скорее всего, превысит потребление энергии всем населением страны.
«Если все эти проекты будут реализованы, у нас не хватит электроэнергии», — сказал он, подчеркнув, что множество потенциальных клиентов заинтересованы в открытии новых центров обработки данных, которые могут использоваться для майнинга.
Сигурбергссон добавил, что в этом году таким центрам понадобится 840 гигаватт электроэнергии для своей деятельности, в то время как всё население страны использует примерно 700 гигаватт электроэнергии в год.
Телекомпания напоминает, что почти 100% электроэнергии Исландии поступает из возобновляемых источников.
Ранее блокчейн-консультант и исследователь криптовалют Денис Смирнов в беседе с НСН рассказал о ситуации с биткоинами.