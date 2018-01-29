Эксперт оценил гонку криптовалют

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Президент Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Юрий Припачкин в беседе с НСН оценил гонку цифровых денег.

По словам эксперта, каждый из участников получит в конечном счёте дополнительную стоимость и решит технологические проблемы.

«Сейчас можно говорить о том, что между криптовалютами идёт некая технологическая гонка по устранению тех недостатков, которые у них есть с точки зрения рынка, в первую очередь связанных с быстродействием, скоростью платежей и так далее», — пояснил Припачкин.

Он полагает, что это нормальная ситуация и ничего удивительного в такой гонке нет.

Как отметил эксперт, одного победителя не будет, а будет совокупность валют, которая удовлетворит все требования со стороны рынка.

Ранее инвестор Александр Китченко прокомментировал в беседе с New Inform законопроект Минфина о криптовалютах.

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