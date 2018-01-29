Эксперт оценил гонку криптовалют
По словам эксперта, каждый из участников получит в конечном счёте дополнительную стоимость и решит технологические проблемы.
«Сейчас можно говорить о том, что между криптовалютами идёт некая технологическая гонка по устранению тех недостатков, которые у них есть с точки зрения рынка, в первую очередь связанных с быстродействием, скоростью платежей и так далее», — пояснил Припачкин.
Он полагает, что это нормальная ситуация и ничего удивительного в такой гонке нет.
Как отметил эксперт, одного победителя не будет, а будет совокупность валют, которая удовлетворит все требования со стороны рынка.
Ранее инвестор Александр Китченко прокомментировал в беседе с New Inform законопроект Минфина о криптовалютах.