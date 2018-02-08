«Газпром» повысил оценку стоимости проекта «Турецкий поток» до $7 млрд

Компания «Газпром» повысила оценку стоимости «Турецкого потока» с $6 млрд до $7 млрд. Об этом заявил заместитель председателя правления компании Андрей Круглов.

«Предварительно мы говорили, что стоимость его строительства может составить порядка шести миллиардов долларов. Сейчас мы оцениваем где-то порядка семи миллиардов долларов», — цитирует РИА Новости Круглова.

Также он рассказал об инвестициях в проект.

«Скорее всего «Турецкий поток» будет изначально профинансирован из бюджета «Газпрома» и в дальнейшем профинансирован в виде выпуска проектных облигаций, как это произошло с «Северным потоком — 1», — заявил представитель компании.

17 января в районе населённого пункта Кыйыкёй в Турции началось строительство приёмного терминала газопровода «Турецкий поток». 19 января «Газпром» получил разрешения от Турции на строительство второй нитки газопровода «Турецкий поток» вдоль побережья страны.

Ранее заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам, член Совета по внешней и оборонной политике Андрей Климоврассказал «Аргументы неделi» о роли России на европейском газовом рынке.