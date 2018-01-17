В Турции началось строительство приёмного терминала «Турецкого потока»
В районе населённого пункта Кыйыкёй в Турции началось строительство приёмного терминала газопровода «Турецкий поток». Об этом заявили в пресс-службе компании South Stream Transport.
«В рамках реализации проекта «Турецкий поток» 17 января началось строительство приёмного газового терминала на территории Турции в районе населённого пункта Кыйыкёй», — приводит РИА Новости сообщение.
Компания South Stream Transport является дочерней компанией «Газпрома» и обеспечивает реализацию проекта морского газопровода, который проходит по дну Чёрного моря.
Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер рассказал, что уложено более 700 км морского участка газопровода «Турецкий поток» по двум ниткам.
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