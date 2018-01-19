«Газпром» получил разрешение на строительство второй нитки «Турецкого потока»
При этом уточняется, что обе нитки строящегося газопровода будут запущены до конца 2019 года.
«Сегодня было получено разрешение на укладку второй нитки в исключительной экономической зоне и территориальных водах Турции... Теперь абсолютно точно обе нитки газопровода будут запущены в эксплуатацию в срок, до конца 2019 года», — сообщили в корпорации.
Также отмечается, что к настоящему моменту на морском участке уложено более 760 км газопровода по двум ниткам.
Ранее сообщалось, что в районе населённого пункта Кыйыкёй в Турции началось строительство приёмного терминала газопровода «Турецкий поток».