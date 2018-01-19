«Газпром» получил разрешение на строительство второй нитки «Турецкого потока»

В российской энергетической корпорации «Газпром» сообщили о получении разрешения от Турции на строительство второй нитки газопровода «Турецкий поток» вдоль побережья страны. Об этом сообщает «Интерфакс».

При этом уточняется, что обе нитки строящегося газопровода будут запущены до конца 2019 года.

«Сегодня было получено разрешение на укладку второй нитки в исключительной экономической зоне и территориальных водах Турции... Теперь абсолютно точно обе нитки газопровода будут запущены в эксплуатацию в срок, до конца 2019 года», — сообщили в корпорации.

Также отмечается, что к настоящему моменту на морском участке уложено более 760 км газопровода по двум ниткам.

Ранее сообщалось, что в районе населённого пункта Кыйыкёй в Турции началось строительство приёмного терминала газопровода «Турецкий поток».