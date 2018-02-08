Компания Tesla сообщила о крупнейших квартальных убытках

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Американская компания Tesla сообщила, что понесла крупнейшие квартальные потери в истории, передаёт Forbes, ссылаясь на корпоративную отчётность.

По данным издания, потери по итогам четвёртого квартала 2017 года составили $675 млн, общий дефицит за год равен $1,96 млрд.

По словам финансового директора Tesla Дипака Ахуджи, в 2018 году операционный доход должен выйти на «устойчиво позитивный» уровень.

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В ночь на 8 февраля глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск опубликовал последнее фото красного автомобиля Tesla Roadster из космоса.

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