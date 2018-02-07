Греф рассказал о поимке сотрудников Сбербанка за майнингом на работе

Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что финансовая организация не занимается майнингом, однако сотрудников банка ловили за данную деятельность на работе.

Об этом сообщает РИА Новости.

Он также подтвердил покупку Сбербанком видеокарт для развития технологии искусственного интеллекта. При этом Греф добавил, что они были несколько иной конфигурации, чем требуется для получения криптовалюты.

Данное заявление он сделал на конкурсе управленцев «Лидеры России».

В сентябре Греф рассказал, что купил на свои первые биткоины.

Ранее эксперт в беседе с НСН назвал падение курса биткоина «лёгким отрезвлением».