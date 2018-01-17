Эксперт назвал падение курса биткоина лёгким «отрезвлением»

Учредитель Российской ассоциации криптовалют и блокчейна, адвокат Александр Трещёв прокомментировал резкое падение биткоина, сообщает НСН.

«Где-то в первой половине декабря я сказал, что он упадёт в несколько раз. Поэтому или он сегодня вырастет до 14 тыс., или упадёт до 6 тыс. Означает ли это конец биткоина? Конечно же, нет», — заявил эксперт.

По его словам, биткоин упадёт, чтобы подняться, и всё это — большая игра с вовлечением достаточного количества денег.

Тем не менее, отметил Трещёв, биткоин падает и тянет за собой другие валюты.

«Ещё раз повторю, это не конец, это лёгкое «отрезвление», — пояснил эксперт.

Ранее финансовый аналитик компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил идею о создании национальной криптовалюты в России.