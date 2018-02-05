Эксперт оценил последствия возможного американского нефтяного эмбарго для Венесуэлы

Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с НСН оценил последствия возможного американского нефтяного эмбарго для Венесуэлы.

«Венесуэла всю свою основную нефть, которую она добывает, поставляла именно американцам», — заявил эксперт.

По его словам, была еще технологическая связь, которая заключалась в том, что венесуэльская нефть в большинстве своём низкого качества, и переработать её могли только американские заводы с достаточной эффективностью.

Таким образом, пояснил Юшков, если теперь США введут эмбарго, то Венесуэла будет вынуждена искать новые рынки сбыта.

Как полагает эксперт, Венесуэле может грозить усугубление ныне существующего кризиса в стране.

Ранее сообщалось, что Министерство финансов США расширило санкции в отношении Венесуэлы.