В Минфине предложили создать в России офшоры для торгов криптовалютой

В Минфине выступили с предложением создать в России специальные офшоры для организованных торгов криптовалютой.

По словам замминистра финансов Алексея Моисеева, в качестве таких зон рассматриваются Владивосток и Калининград.

«В принципе мы рассматриваем возможность реализации организованных торгов (криптовалютами. — RT) на острове Русский, острове Октябрьский. Но, конечно, мы полагаем, что надо в России этот обмен разрешить», — цитирует РИА Новости Моисеева.

Ранее в ЦБ заявили о возможности блокировки белорусских сайтов по торговле криптовалютами.

Эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский оценил в беседе с ФБА «Экономика сегодня» легализацию операций с криптовалютами в Белоруссии.