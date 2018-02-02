В ЦБ заявили о возможности блокировки белорусских сайтов по торговле криптовалютами

Нельзя исключать, что белорусские сайты по торговле криптовалютами будут заблокированы в России. Об этом заявил первый замглавы ЦБ Сергей Швецов.

«Мы смотрим, как будет организована эта торговля. Боюсь, что нам придётся блокировать сайты, предоставляющие доступ гражданам России. Если оценка покажет вредоносность сервисов, которые будут предоставляться со стороны белорусского проекта, то мы примем меры по блокировке сайта», — цитирует Швецова РИА Новости.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал сблизить подходы к криптовалютам на уровне ЕАЭС.

Также эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский оценил в беседе с ФБА «Экономика сегодня» легализацию операций с криптовалютами в Белоруссии.