В ЦБ заявили о возможности блокировки белорусских сайтов по торговле криптовалютами

Короткая ссылка
Нельзя исключать, что белорусские сайты по торговле криптовалютами будут заблокированы в России. Об этом заявил первый замглавы ЦБ Сергей Швецов.

«Мы смотрим, как будет организована эта торговля. Боюсь, что нам придётся блокировать сайты, предоставляющие доступ гражданам России. Если оценка покажет вредоносность сервисов, которые будут предоставляться со стороны белорусского проекта, то мы примем меры по блокировке сайта», — цитирует Швецова РИА Новости.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев призвал сблизить подходы к криптовалютам на уровне ЕАЭС.

Также эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский оценил в беседе с ФБА «Экономика сегодня» легализацию операций с криптовалютами в Белоруссии.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Финансы
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru