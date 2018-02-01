Резервный фонд официально прекратил своё существование

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Резервный фонд России официально прекратил существование с 1 февраля через десять лет после создания, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что текущий год станет последним, когда дефицит государственного бюджета будет финансироваться из резервов.

Позднее, по расчётам властей, из него будут софинансироваться лишь пенсионные накопления.

Ранее сообщалось, что Министерство финансов России в декабре 2017 года направило на покрытие дефицита бюджета оставшиеся в Резервном фонде 1,4 трлн рублей.

Резервный фонд России 1 января 2018 года присоединился к Фонду национального благосостояния (ФНБ).

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