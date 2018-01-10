Минфин потратил последние 1,4 трлн рублей из Резервного фонда

Министерство финансов России в декабре 2017 года направило на покрытие дефицита бюджета оставшиеся в Резервном фонде 1,4 трлн рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

«В декабре 2017 года… остатки средств Резервного фонда в иностранной валюте на счетах в Банке России в полном объёме использованы на покрытие дефицита федерального бюджета. Данные средства в иностранной валюте реализованы за 1 трлн 420 млн рублей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что вырученные средства были зачислены на единый счёт федерального бюджета. В результате на счетах фонда сформировались нулевые остатки.

Согласно федеральному закону о внесении изменений в Бюджетный кодекс Резервный фонд прекратит своё существование с 1 февраля, добавили в Минфине.

1 января сообщалось, что Резервный фонд присоединился к Фонду национального благосостояния.