Минфин потратил последние 1,4 трлн рублей из Резервного фонда

Короткая ссылка
Министерство финансов России в декабре 2017 года направило на покрытие дефицита бюджета оставшиеся в Резервном фонде 1,4 трлн рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

«В декабре 2017 года… остатки средств Резервного фонда в иностранной валюте на счетах в Банке России в полном объёме использованы на покрытие дефицита федерального бюджета. Данные средства в иностранной валюте реализованы за 1 трлн 420 млн рублей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что вырученные средства были зачислены на единый счёт федерального бюджета. В результате на счетах фонда сформировались нулевые остатки.

Согласно федеральному закону о внесении изменений в Бюджетный кодекс Резервный фонд прекратит своё существование с 1 февраля, добавили в Минфине.

1 января сообщалось, что Резервный фонд присоединился к Фонду национального благосостояния.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
Финансы
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2018 гг. Все права защищены.

Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119