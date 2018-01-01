В России с 1 января перестал существовать резервный фонд

Резервный фонд России 1 января 2018 года присоединился к Фонду национального благосостояния (ФНБ), сообщает РИА Новости.

Отмечается, что доходы нефтегазовой отрасли страны теперь будут поступать в ФНБ.

По данным агентства, из ФНБ в 2018 году в случае необходимости будет финансироваться дефицит госбюджета. Позднее, по расчётам властей, из него будут софинансироваться лишь пенсионные накопления — 4,5 млрд рублей в 2019 году и 3,8 млрд рублей — в 2020-м.

Ранее сообщалось, что российский лидер Владимир Путин подписал закон, вносящий изменения в Бюджетный кодекс России, устанавливающие новые принципы бюджетных правил.

Закон предполагает ограничение расходов федерального бюджета, а также объединение резервного фонда и ФНБ.