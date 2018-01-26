АИЖК прогнозирует рост выдачи ипотеки до 2,5 трлн рублей в 2018 году

Объём выдачи ипотеки в России в 2018 году может достичь 2,5 трлн рублей, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на главу аналитического центра Агентства ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) Михаила Гольдберга.

По его словам, в 2017-м ипотечные ставки закрепились на однозначном уровне.

Он также рассказал, что свои жилищные условия хотят улучшить более 45% семей.

Как сообщает Nation News, по прогнозам АИЖК, в ближайшие пять лет ипотечные кредиты получат ещё 8 млн россиян.

Ранее финансовый аналитик компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин назвал способы стимулировать развитие ипотеки в России.