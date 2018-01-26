АИЖК прогнозирует рост выдачи ипотеки до 2,5 трлн рублей в 2018 году
Объём выдачи ипотеки в России в 2018 году может достичь 2,5 трлн рублей, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на главу аналитического центра Агентства ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) Михаила Гольдберга.
- РИА Новости
- © Владимир Федоренко
По его словам, в 2017-м ипотечные ставки закрепились на однозначном уровне.
Он также рассказал, что свои жилищные условия хотят улучшить более 45% семей.
Как сообщает Nation News, по прогнозам АИЖК, в ближайшие пять лет ипотечные кредиты получат ещё 8 млн россиян.
Ранее финансовый аналитик компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин назвал способы стимулировать развитие ипотеки в России.
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