АИЖК прогнозирует рост выдачи ипотеки до 2,5 трлн рублей в 2018 году

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Объём выдачи ипотеки в России в 2018 году может достичь 2,5 трлн рублей, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на главу аналитического центра Агентства ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) Михаила Гольдберга.
АИЖК прогнозирует рост выдачи ипотеки до 2,5 трлн рублей в 2018 году
  • РИА Новости
  • © Владимир Федоренко

По его словам, в 2017-м ипотечные ставки закрепились на однозначном уровне.

Он также рассказал, что свои жилищные условия хотят улучшить более 45% семей.

Как сообщает Nation News, по прогнозам АИЖК, в ближайшие пять лет ипотечные кредиты получат ещё 8 млн россиян.

Ранее финансовый аналитик компании «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин назвал способы стимулировать развитие ипотеки в России.

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