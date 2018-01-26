Россельхознадзор сообщает, что Марокко разрешило импорт российской говядины и продукции из неё.

«Письмом от 24 января 2018 года Национальное бюро санитарной безопасности пищевых продуктов Королевства Марокко сообщило об успешном завершении процедуры оценки риска в отношении губкообразной энцефалопатии крупного рогатого скота (BSE) и открытии рынка Марокко для поставок российской говядины и продукции из неё», — говорится в сообщении на сайте Россельхознадзора.

Также стороны подписали ветеринарные сертификаты на поставки в Марокко российской продукции пчеловодства, растительных кормов, рыбы и рыбопродукции.

Ранее Россельхознадзор запретил поставки живой птицы и продукции из неё из трёх регионов Швеции.