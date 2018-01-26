СМИ: Минкомсвязь намерена искать майнеров по счетам за электричество

В Минкомсвязи намерены разрешить майнинг и гражданам, и компаниям, но держать данный процесс под контролем.

Как пишут «Ведомости», будет создана специальная система обнаружения майнеров — по структуре потребления тока и интернет-трафика. Отмечается, что это необходимо для того, чтобы соотносить мощность майнингового оборудования с количеством криптовалюты, которое майнер задекларирует на криптобирже.

В документе, разработанном Минкомсвязью, говорится, что для начала майнеров ждут два года налоговых каникул, в продолжение которых они будут обязаны вести бухгалтерский учёт; после каникул юридические лица будут платить налог на прибыль, а НДС — не будут.

Уточняется, что в концепции не сказано, что за налог будут платить частные майнеры.

Между тем в Минфине России заявили, что не видят необходимости в налоговых каникулах для майнеров. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил замминистра финансов Алексей Моисеев.

Ранее директор Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин в беседе с НСН прокомментировал законопроект Минфина о криптовалюте.