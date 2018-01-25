Эксперт оценил законопроект Минфина о криптовалюте
Эксперт выразил надежду, что Госдума скорректирует данный документ.
«Россия — пятая в криптовалюте по объёмам операций, а по качеству регулирования мы вполне можем быть и первыми», — заявил Делягин.
Согласно предложенному Минфином законопроекту, криптовалюты определяются как имущество в электронной форме.
Ранее эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский оценил в беседе с ФБА «Экономика сегодня» легализацию операций с криптовалютами в Белоруссии.