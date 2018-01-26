Moody's повысило прогноз по суверенному рейтингу России

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Международное рейтинговое агентство Moody's повысило прогноз по суверенному рейтингу России со «стабильного» на «позитивный», подтвердив его на уровне «Ва1».

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте агентства.

В числе факторов, повлиявших на пересмотр прогноза, называется «организационная прочность». 

«Российские макроэкономические структуры справились с шоком от падения цен на нефть и с введением санкций против страны», — отметили в агентстве.

Кроме того, в тексте говорится, что «возросшая жизнеспособность российских экономических и налоговых структур» позволила снизить уязвимость страны перед внешними потрясениями, которые могли бы возникнуть из-за геополитической напряжённости или повторного падения цен на нефть.

Ранее журнал U.S. News & World Report опубликовал рейтинг лучших стран мира, в котором Россия заняла 26-е место.

Эксперт прокомментировал в беседе с ФБА «Экономика сегодня» изменение позиций России в рейтинге лучших стран мира.

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