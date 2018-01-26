Moody's повысило прогноз по суверенному рейтингу России
Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте агентства.
В числе факторов, повлиявших на пересмотр прогноза, называется «организационная прочность».
«Российские макроэкономические структуры справились с шоком от падения цен на нефть и с введением санкций против страны», — отметили в агентстве.
Кроме того, в тексте говорится, что «возросшая жизнеспособность российских экономических и налоговых структур» позволила снизить уязвимость страны перед внешними потрясениями, которые могли бы возникнуть из-за геополитической напряжённости или повторного падения цен на нефть.
Ранее журнал U.S. News & World Report опубликовал рейтинг лучших стран мира, в котором Россия заняла 26-е место.
Эксперт прокомментировал в беседе с ФБА «Экономика сегодня» изменение позиций России в рейтинге лучших стран мира.