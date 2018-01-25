Порошенко рассказал о перспективах украинской экономики в 2018 году

Президент Украины Пётр Порошенко рассказал о перспективах экономики страны в 2018 году.

Как сообщает «112 Украина», глава государства пообещал мощный рост экономических показателей, который окажется даже значительнее, чем в прошлом году.

Данное заявление Порошенко сделал во время своего выступления в Давосе.

«Мы планируем изменить налоговую сферу, чтобы не было никаких налогов на это. Это бы очень увеличило количество инвесторов в украинскую экономику. Это важно для нашего экономического роста, то, что было показано в 2017-м, — этого недостаточно. Я уверен, что в 2018-м это должно быть ещё выше. Это будет расти!» — заявил Порошенко.

Президент также анонсировал создание аналитического органа финансовой безопасности.

Ранее Национальный банк Украины (НБУ) ухудшил прогноз инфляции на 2018 год с 7,3% до 8,9% и повысил учётную ставку до 16% годовых.

Политолог Владимир Корнилов рассказал ФАН о сценариях развития Украины.