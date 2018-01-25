В МВФ предрекли Венесуэле инфляцию в 13000%

В Международном валютном фонде (МВФ) считают, что в этом году Венесуэлу ждёт инфляция в 13000%.

Об этом сообщает Fortune.

В фонде также утверждают, что ВВП страны сократится на 15%.

По мнению специалистов организации, ситуацию в Венесуэле также ухудшает нежелание президента Николаса Мадуро ослабить валютный контроль и ценовые ограничения, что ещё больше усугубит дефицит всех видов товаров в стране.

Ранее сообщалось, что инфляция в Венесуэле за 2017 год составила свыше 2600%.