Инфляция в Венесуэле за 2017 год составила свыше 2600%
Более 2600% составил уровень инфляции в Венесуэле по итогам 2017 года. Об этом заявили в финансовом комитете Национальной ассамблеи страны.
Как сообщает El Nacional, в декабре инфляция достигла 85%, общий уровень за год составил 2616%.
По словам члена венесуэльского парламента Хосе Герры, уровень инфляции в Венесуэле за один месяц превышает уровень инфляции во всех странах Латинской Америки в совокупности.
Ранее сообщалось, что продуктовая корзина в Венесуэле за год подорожала в 20 раз.
В начале августа главный редактор журнала «Латинская Америка» РАН Владимир Травкин в разговоре с НСН прокомментировал ситуацию в Венесуэле.
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