Инфляция в Венесуэле за 2017 год составила свыше 2600%

Более 2600% составил уровень инфляции в Венесуэле по итогам 2017 года. Об этом заявили в финансовом комитете Национальной ассамблеи страны.

Как сообщает El Nacional, в декабре инфляция достигла 85%, общий уровень за год составил 2616%.

По словам члена венесуэльского парламента Хосе Герры, уровень инфляции в Венесуэле за один месяц превышает уровень инфляции во всех странах Латинской Америки в совокупности.

Ранее сообщалось, что продуктовая корзина в Венесуэле за год подорожала в 20 раз.

В начале августа главный редактор журнала «Латинская Америка» РАН Владимир Травкин в разговоре с НСН прокомментировал ситуацию в Венесуэле.