Вице-президент ЕК встретится с Порошенко для обсуждения транзита газа

Вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович проведёт встречу с украинским президентом Петром Порошенко в рамках Всемирного экономического форума в Давосе для обсуждения транзита российского газа через Украину.

«Мы считаем, что транзит через Украину сейчас очень важен, и он будет так же важен в будущем. И мы пришли к выводу, что как только арбитраж Стокгольма вынесет своё решение, и все стороны тщательно изучат это решение, было бы хорошо встретиться друг с другом и обсудить будущее украинского транзита», — цитирует Шефчовича РИА Новости.

По его словам, это один из приоритетных вопросов для ЕС.

«И я его также обсужу сегодня с президентом Украины Порошенко», — подчеркнул вице-президент ЕК.

Ранее министр энергетики России Александр Новак обсудил с вице-президентом ЕК транзит российского газа через Украину.

Директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов в беседе с ФАН прокомментировал сокращение транзита газа через территорию Украины.