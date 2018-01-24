Новак: сделка ОПЕК+ показала результативность совместных действий

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Министр энергетики России Александр Новак рассказал RT о том, что сделка ОПЕК+ продемонстрировала эффективность взаимодействия стран.

По его словам, договор показал, что страны могут работать вместе в данной сфере, чтобы иметь возможность сбалансировать рынок.

«Совместные действия показали, что мы имеем возможность и в будущем применять подобные механизмы. При этом мы настроены на то, чтобы продолжать сотрудничество даже не в рамках сокращения добычи», — заявил он.

Как отметил Новак, на встречах стран-участниц сделки уже звучат такие предложения, как, например, проводить совместные консультации раз в квартал или в полгода в таком же составе или даже с привлечением других государств.

«Думаю, мы будем продолжать взаимодействие в информационно-аналитическом, консультационном плане», — сказал он.

Ранее Новак заявил, что Россия выполнила условия сделки ОПЕК+ более чем на 100% в 2017 году.

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