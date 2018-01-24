Рубль снижается к евро
На открытии торгов рубль снижается к евро и растёт к доллару. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара упал на 4 копейки — до 56,31 рубля.
Курс евро повысился на 2 копейки, составив 69,32 рубля.
Ранее экономист Антон Шабанов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил изменение стоимости американского доллара к рублю и евро. По его словам, большинство экспертов сходятся во мнении, что доллар к концу года будет стоить около 57 рублей.
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