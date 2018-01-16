Экономист оценил изменение стоимости доллара к рублю и евро
«Мы наблюдаем обычную волатильность валютных пар — здесь не бывает так, что всё растёт строго по линейке и только в одном заданном направлении», — пояснил Шабанов.
Он отметил, что на международном рынке продолжается турбулентность, и 2018 год не обещает быть слабо волатильным, так что все подобные явления абсолютно нормальны.
Кроме того, Шабанов заявил, что большинство экспертов сходятся во мнении, что доллар к концу 2018 года будет стоить около 57 рублей.
«Это говорит о том, что каких-то серьёзных причин для увеличения стоимости доллара к рублю сейчас не наблюдается», — добавил он.
Шабанов также указал, что на соотношение продолжают эффективно влиять цены на нефть, и здесь важно, как будет вести себя рубль, поскольку он является сырьевой валютой, привязанной к нефти, и как будут вести себя доллар и экономика США.
Ранее директор Института проблем глобализации экономист Михаил Делягин рассказал НСН о преимуществах российской криптовалюты.