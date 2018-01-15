Эксперт рассказал о возможных преимуществах российской криптовалюты

Директор Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин рассказал о преимуществах российской криптовалюты, сообщает НСН.

«Для России крипторубль интересен как способ обхода санкций и как способ экспансии государства в сетевом мире», — заявил эксперт.

Ранее эксперт РАНХиГС при президенте России экономист Владислав Гинько прокомментировал в беседе с Inforeactor снижение курса биткоина.