Эксперт рассказал о возможных преимуществах российской криптовалюты
Директор Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин рассказал о преимуществах российской криптовалюты, сообщает НСН.
«Для России крипторубль интересен как способ обхода санкций и как способ экспансии государства в сетевом мире», — заявил эксперт.
Ранее эксперт РАНХиГС при президенте России экономист Владислав Гинько прокомментировал в беседе с Inforeactor снижение курса биткоина.
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