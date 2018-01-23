Курс биткоина снижается на фоне решения Южной Кореи запретить анонимные сделки

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Курс биткоина опустился ниже $11 тыс. на фоне решения властей Южной Кореи запретить анонимные сделки в криптовалютах. Об этом свидетельствуют данные портала Coinmarketcap.

Отмечается, что за сутки криптовалюта упала на 7,78 %.

На 16:20 мск биткоин торгуется на уровне $10,312 тыс.

18 января курс криптовалюты биткоин возобновил рост и торговался выше $11 тыс.

Ранее сообщалось, что в Южной Корее запретили использовать анонимные банковские счета для проведения криптовалютных транзакций.

Данное решение вступает в силу с 30 января.

Экономист Михаил Делягин в беседе с НСН рассказал о будущем криптовалют.

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