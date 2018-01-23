Курс биткоина снижается на фоне решения Южной Кореи запретить анонимные сделки

Курс биткоина опустился ниже $11 тыс. на фоне решения властей Южной Кореи запретить анонимные сделки в криптовалютах. Об этом свидетельствуют данные портала Coinmarketcap.

Отмечается, что за сутки криптовалюта упала на 7,78 %. На 16:20 мск биткоин торгуется на уровне $10,312 тыс. 18 января курс криптовалюты биткоин возобновил рост и торговался выше $11 тыс. Ранее сообщалось, что в Южной Корее запретили использовать анонимные банковские счета для проведения криптовалютных транзакций. Данное решение вступает в силу с 30 января. Экономист Михаил Делягин в беседе с НСН рассказал о будущем криптовалют.