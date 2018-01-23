Курс биткоина снижается на фоне решения Южной Кореи запретить анонимные сделки
Отмечается, что за сутки криптовалюта упала на 7,78 %.
На 16:20 мск биткоин торгуется на уровне $10,312 тыс.
18 января курс криптовалюты биткоин возобновил рост и торговался выше $11 тыс.
Ранее сообщалось, что в Южной Корее запретили использовать анонимные банковские счета для проведения криптовалютных транзакций.
Данное решение вступает в силу с 30 января.
Экономист Михаил Делягин в беседе с НСН рассказал о будущем криптовалют.