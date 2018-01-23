На открытии торгов рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара снизился на 3 копейки — до 56,46 рубля.

Курс евро упал на 8 копеек, составив 69,15 рубля.

Ранее экономист Антон Шабанов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил изменение стоимости американского доллара к рублю и евро. По его словам, большинство экспертов сходятся во мнении, что доллар к концу года будет стоить около 57 рублей.